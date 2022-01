JPMorgan, utili trainati da boom M&A e IPO. Rallenta il trading

JPMorgan Chase

(Teleborsa) -, la prima grande banca a stelle e strisce a diffondere i risultati per il quarto trimestre del 2021, ha registrato una, con un utile in calo a causa di una performance più debole delle attività di trading. La banca ha registrato undi 10,4 miliardi di dollari, o 3,33 dollari per azione, rispetto ai 12,1 miliardi di dollari, o 3,79 dollari per azione, di un anno fa. I(reported) sono stati di 29,26 miliardi di dollari, dato che si confronta con i 29,34 miliardi di dollari del quarto trimestre del 2020. I ricavi managed sono stati di 30,4 miliardi di dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 3,01 dollari su ricavi di 29,89 miliardi di dollari. La banca ha tratto un beneficio di 1,3 miliardi di dollari dalper perdite sui prestiti che non si sono mai materializzate."JPMorgan Chase ha riportato solidi risultati in tutte le nostre attività, beneficiando dell'elevata attività sui mercati dei capitali e di unapoiché i prestiti medi dell'intera azienda sono aumentati del 6%", ha commentato il CEO Jamie Dimon. "Le commissioni globali dell'Investment Banking sono aumentate del 37%, trainate sia dalla Corporate & Investment Bank che dal Commercial Banking, a causa di, un mercato attivo del finanziamento delle acquisizioni e una forte performance nelle IPO. Le, rispetto al quarto trimestre record dello scorso anno, ma sono aumentate del 7% rispetto al trimestre 2019, grazie a una forte performance delle azioni".L'utile netto della divisione Corporate & Investment Bank è stato di 4,8 miliardi, in diminuzione del 9% rispetto allo stesso periodo del 2020, su un fatturato di 11,5 miliardi di dollari, in incremento del 2%. Le entrate dell'sono state di 3,2 miliardi di dollari, in aumento del 28%, trainate da commissioni di Investment Banking più elevate, in aumento del 37%. I ricavisono diminuiti del 13% a 6,3 miliardi di dollari, con il trading del reddito fisso in calo del 16% a 3,3 miliardi di dollari. Le entratesono scese del 2% a 2 miliardi di dollari."La divisioneha ottenuto risultati robusti poiché abbiamo registrato afflussi positivi in prodotti a lungo termine per 34 miliardi di dollari in tutti i canali e regioni, nonché una forte crescita dei prestiti, in crescita del 18% - ha spiegato Dimon - Nel Consumer & Community Banking, le attività di investimento dei clienti sono aumentate del 22%, con una crescita da livelli di mercato più elevati e flussi netti positivi". L'utile netto dell'Asset & Wealth Management è stato di 1,1 miliardi di dollari, in crescita del 46%, mentre le entrate nette sono state di 4,5 miliardi di dollari, in crescita del 16%.