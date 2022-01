Riforma MES, Eurogruppo valuterà lunedì stato ratifica: Italia sotto riflettori

(Teleborsa) - Lo stato dellasarà al centro della, per capire per quale motivo alcuni Paesi, fra cui l'Italia, non hanno ancora completato la ratifica del trattato modificativo del Fondo salva-stati. Le modifiche riguardavano la, cioè un meccanismo finanziario a garanzia del Fondo unico europeo di risoluzione delle crisi bancarie, tale da imporre delle condizionalità ai Paesi bisognosi di aiuto e quindi, secondo i detrattori, anche l'eventuale ristrutturazione del debito.Il processo diin tempo per far entrare in vigore il Trattato modificatodi quest'anno, ma, assieme a. In realtà l'iter di ratifica è in stato avanzato in Francia e Portogallo e potrebbe arrivare in tempo entro lunedì. Per la Germania la questione ha a che fare con la Corte costituzionale tedesca, che deve decidere sul ricorso contro la riforma del Mes, mentre in Italia c'è stata una sospensione dell'attività parlamentare., fanno sapere da Bruxelles, precisando che "non c'è scontento", ma solo la necessità di "capire che cosa succederà". Dalla riunione dunque non deriveranno "conseguenze pratiche concrete", in attesa anche della sentenza della corte tedesca, ma arriverà solo. "Ci fidiamo dell'Italia e contiamo che onorerà gli impegni che ha preso", fanno sapere fonti europee.Frattanto, il direttore del fondo anticrisi europeo,, ha affermato qualche giorno fa che ilindicato come target dal Patto di Stabilità e Crescita, perché i Paesi dell'area euro sono in grado di sopportare livelli di indebitamento più elevati. Regling ha messo l'accento sul "consenso" a cambiare le regole ed ha parlato di un, notando che a causa della pandemia i livelli di debito sono cresciuti ovunque ed i tassi d'interesse si mantengono ai minimi storici.