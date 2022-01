CDP, 158 milioni di euro alla Regione Toscana per sanità, scuole e impianti sportivi

(Teleborsa) - Sanità, edilizia scolastica, viabilità e impianti sportivi: sono questi gli ambiti di intervento strutturale che laha individuato per definire il nuovo progetto di rigenerazione di spazi urbani. A rendere possibile la realizzazione di queste opere è il finanziamento dimesso a disposizione da(CDP), anche per rispondere all’emergenza da Covid-19.Nello specifico, oltre 76 milioni saranno utilizzati per portare a termine diversi investimenti suldel comparto sanitario, tra i quali la costruzione del nuovo presidio ospedaliero die del nuovo complesso didattico “Le Scotte” dell’Università degli studi di. Inoltre, altri 27 milioni verranno destinati all’acquisto di attrezzature sanitarie, anche di tipo tecnologico e scientifico. Infine, le risorse messe a disposizione da CDP permetteranno anche investimenti per circa 54 milioni sull’edilizia scolastica, la viabilità, l’impiantistica sportiva e la rigenerazione e riqualificazione urbana.“Sono numeri – commenta il presidente della Toscana- che confermano la virtuosità del bilancio regionale, anche nella possibilità di accendere linee di credito, e la propensione agli investimenti, sulla sanità e nell’emergenza sanitaria in atto ma pure in altri settori”. Questa operazione rafforza latra CDP e la Regione Toscana, in particolare per lo sviluppo del comparto sanitario e scolastico in ambito locale. A dicembre 2020 è stato perfezionato un finanziamento di 14 milioni per l’acquisto di impianti, macchinari, mezzi di trasporto e attrezzature sanitarie da destinare al Centro Covid Pegaso di Prato. Mentre, in precedenza, nel 2019 erano stati concessi dapprima un prestito superiore ai 95 milioni per interventi di edilizia scolastica e poi altre due linee di credito per 240 milioni complessivi destinate a interventi vari, tra i quali anche operazioni di rinnovamento sul patrimonio strutturale della sanità.