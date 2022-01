Terna, CdA autorizza emissione bond ibridi fino a 1,25 miliardi di euro

Terna

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha autorizzato l'eventuale, entro il 30 giugno 2022, di, per un importo massimo pari al controvalore di. I bond saranno collocati esclusivamente presso investitori istituzionali, ai sensi dell'articolo 34-ter del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 o dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129, attraverso emissioni pubbliche ovvero collocamenti privati (private placements).Il CdA del gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica (quotato su Euronext Milan) ha inoltreil compito di decidere in merito all'eventuale emissione delle obbligazioni e alle rispettive caratteristiche e, quindi, di fissare per ogni emissione, tenendo conto dell’evoluzione delle condizioni di mercato, i tempi, l'importo, il prezzo, il tasso di interesse e gli ulteriori termini e condizioni, nonché le modalità di collocamento.