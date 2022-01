Future USA in rialzo. Trimestrali positive offuscano timori su tassi

UnitedHealth

Bank of America

Morgan Stanley

Procter & Gamble

Sony

Microsoft

Activision Blizzard

SoFi Technologies

(Teleborsa) - Dopo una sessione contraddistinta da un pensato rosso (il Nasdaq è sceso del 2,6%) i futures dei tre principali indici indicano che. A garantire un sentiment positivo sono iin arrivo da colossi come, che fanno passare in secondo piano i timori sull'aumento dei rendimenti obbligazionari (i quali hanno mandato ieri KO i titoli tecnologici)., tra gli altri, a Bank of America, Procter & Gamble, UnitedHealth, US Bancorp, Morgan Stanley, Alcoa, United Airlines, Discover Financial, FNB, Fastenal, Citizens Financial, Prologis, State Street, Comerica.Netflix, Travelers, Union Pacific, American Airlines, Baker Hughes, Fifth Third, Intuitive Surgical, Northern Trust, CSX, Regions Financial, PPG Industries.Il contratto sulguadagna lo 0,35% a quota 35.490 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,52% a 4.601 punti. Il derivato sulsegna un +0,77% a 15.326 punti.Sul sono aumentate le domande di mutui settimanali (mentre i tassi sui mutui trentennali sono balzati al 3,64%). Prima dell'Opening Bell, il Dipartimento del Commercio (Census Bureau) diffonde i dati sull'apertura di cantieri e i permessi per la costruzione di nuove abitazioni.Tra ici sono quelli che hanno diffuso le trimestrali nel pre-market; su tutti spiccano Bank of America, che ha registrato un balzo dell'utile grazie all'aumento degli impieghi e al forte M&A, e di Morgan Stanley, che ha segnalato forti ricavi da consulenza e da trading di azioni. UnitedHealth ehanno battuto le previsioni degli analisti sugli utili. Continua a perdere terreno, dopo che ieriha annunciato di voler acquisire per 68,7 miliardi di dollari.dovrebbe registrare un balzo in borsa dopo che ha ottenuto la licenza bancaria.