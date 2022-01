Richemont brilla dopo vendite terzo trimestre. Effetto su Moncler e Cucinelli

Richemont N

Moncler

Cucinelli

indice Swiss Market

Richemont N

Richemont N

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,02%. Sulla scia di Richemont corrono a Piazza Affari i titoli(+3,78%) e(+3,06%).A fare da assist alle azioni contribuiscono leche hanno battuto le stime e superato i livelli pre-covid. Il gruppo ha chiuso il periodo con un giro d'affari pari a 5,66 miliardi di euro, in rialzo del 32% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 148 CHF. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 154,6, mentre il primo supporto è stimato a 141,4.