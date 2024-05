Richemont acquista il marchio di gioielleria italiano Vhernier

Richemont

(Teleborsa) -, colosso svizzero del lusso, ha raggiunto un. Fondata a Valenza nel 1984 e con sede a Milano, Vhernier è stata acquisita dalla famiglia Traglio nel 2001.Vhernier è rinomato per l', ispirati alle curve del corpo umano e alle forme essenziali della scultura moderna per creare forme scultoree ed ergonomiche audaci, nonché per l'insolita combinazione di metalli preziosi e gemme tradizionali con materiali non convenzionali come titanio, bronzo ed ebano.Tutti i gioielli sonoe sono venduti attraverso una rete altamente selettiva di boutique monomarca e prestigiosi negozi multimarca, prevalentemente in Europa e negli Stati Uniti.Vhernier, un marchio italiano di decorazioni per la casa in argenteria.La transazione, di cui, non avrà alcun impatto finanziario significativo sul patrimonio netto o sul risultato operativo di Richemont per l'esercizio che termina il 31 marzo 2025.