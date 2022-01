Scuola, governo a lavoro per semplificare la burocrazie delle quarantene

(Teleborsa) - Il governo sta lavorando ad unadellesullea scuola insieme, in un lavoro che coinvolge il Ministero dell'Istruzione, Ministero della Salute e Comitato Tecnico Scientifico. Conferme sono arrivate direttamente dal dicastero di via di Trastevere attraverso le parole della sottosegretaria all'Istruzione,: "stiamo lavorando – ha affermato – a delle semplificazioni per quegli studenti che si sottopongono a un test che dà esito negativo, il cui rientro a scuola conosce appesantimenti burocratici molto problematici per le famiglie".Nel frattempo sono arrivati i primisue quarantene da alcune regioni. Nelle, fa sapere l'assessore regionale all'Istruzione Giorgia Latini, ci sono 645 classi in quarantena, con un 50% in più rispetto alla scorsa settimana. La, invece, conta 25.745 contagiati in età scolastica. Dati che però vengono criticati dall'associazione Scuole Aperte secondo la quale la diffusione di questi numeri sarebbe "tesa a gettare ancora una volta un'ombra sulla riapertura sacrosanta delle scuole".Si attendono comunque i numeri complessivi del rientro in aula, che ilfornirà oggi in audizione presso la commissione Cultura della Camera. "La nostra stima - ha dichiarato il presidente dell'Anp,- è del 50% di classi in Dad". "Grandissimo rispetto per tutti coloro che fanno delle stime, ma i dati li diamo noi e li daremo quanto prima", ha replicato Bianchi parlando di "situazione gestibile e sotto controllo".