BCE, verbali confermano: banchieri divisi su inflazione e strategie

(Teleborsa) -sino alla fine di marzo e di mitigare la fase successiva con acquisti supplementari del piano APP,delMonetary Policy Comitee, che si sonosia sulleche sulleE' quanto emerso dai verbali dell'ultimo incontro di politica monetaria del, secondo cui alcuni esponenti sarebbero stati più propensi a tenere la porta aperta ad una oplitica più restrittiva a causa di un'inflazione che potrebbe rivelarsi più alta e più persistente del previsto.Le Minutes, pubblicate oggi dall'Istituto di Francoforte, rivelano chei colleghi da uno scenario che vededel 2% per un periodo di tempo più lungo, che potrebbe coprire il 2023 ed il 2024.D'altro cantodichiarare, stando alla più recente evoluzione del quadro pandemico, e che fosse più appropriato dire che la fase di crisi in termini più strettamente economici è prossima alla conclusione. Un'affermazione non lontana dal vero dal momento che l'economia dell'Eurozona dovrebbe tornare sui livelli pre-pandemici a inizio 2022 stante l'attuale fase di ripresa dell'attività.Il bilanciamento fra le forze contrapposte e soprattutto lasull'inflazioneladdove si afferma che ilse le pressioni inflazionistiche dovessero rivelarsi più persistenti. Nella stesura finale del documento sono comparse, sia in merito alla ricalibrazione degli acquisti PEPP che all'estensione del periodo di reinvestimento dei titoli acquistati con il programma.