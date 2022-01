Beyond Meat, McDonald's allarga test di hamburger a base vegetale

Beyond Meat

(Teleborsa) - Le azioni di, azienda statunitense che produce sostituti per la carne e prodotti caseari a base di vegetali, sono in netto rialzo a Wall Street dopo cheha dichiarato che(creato assieme alla stessa Beyond Meat) a circa 600 località dal mese prossimo. I ristoranti nelle aree di San Francisco (California) e Dallas-Forth Worth (Texas) venderanno il cosiddetto "McPlant" a partire dal 14 febbraio fino a esaurimento scorte per "", ha affermato la catena di fast-food. Il test è iniziato a novembre con solo 8 ristoranti.Ottima la performance di, che si attesta a 67,09 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 68,32 e successiva a 71,66. Supporto a 64,98. Migliora l'andamento di, che si attesta a 257,6, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 258,5 e successiva a 260,8. Supporto a 256,2.