Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14% sul, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 6.017 punti. In frazionale progresso il(+0,37%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,37%).Gli investitori restano in attesa di notizie sul fronte dazi dal vertice USA-Cina a Londra. Il presidente americano Donald Trump aveva speso parole positive sulle aspettative per l'esito del dialogo finalizzato a trovare un accordo commerciale.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,09%),(+0,97%) e(+0,58%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,48%.Tra i(+3,50%),(+2,73%),(+2,57%) e(+1,66%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,58%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,08%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,05%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,76%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,18%),(+4,05%),(+3,90%) e(+3,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,88%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,11%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,01%.