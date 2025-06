Wall Street apre cauta in attesa esito negoziati USA-Cina

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Moderna

McDonald's

(Teleborsa) -, mostrando scarti frazionali al di sopra dei livelli precedenti, mentre si svolge il. Il presidente Donald Trump ha annunciato alcuni "buoni progressi" nel primo giorno di colloqui, mentre il funzionariohanno accennato ad un possibilein cambio dell'accesso di Pechino aiIn una giornata povera di spunti sul fronte macro, l, che detteranno il passo delle prossime mosse della Federal Reserve.a 3.364,9 dollari l'oncia (+0,18%), conservando un rialzo del 27% da inizio anno.(+0,37%) che tratta a 65,55 dollari al barile sul WTI ed a 67,35 USD/b sul Brent.A New York, nessuna variazione significativa per ilche si attesta sui valori della vigilia a 42.758 punti; sulla stessa linea l', che si attesta a 6.017 punti. Guadagni frazionali per il(+0,27%) e per l'(+0,23%).Sotto i riflettori il comparto farmaceutico, che sconta la decisione del Segretario alla Salute statunitense Robert F. Kennedy Jr. di rimuovere tutti i 17 membri dei Centers for Disease Control and Prevention, autorizzati a decidere e esprimere raccomandazioni sui vaccini. Ne risentono i titolo farmaceutici comeche cede l'1,85%.Male anche(-1,17%), dopo il declassamento da parte degli analisti di Morgan Stanley.