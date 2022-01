Coronavirus in Italia, altre quattro Regioni in arancione da lunedì

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 1.117.553 tamponi effettuati tra molecolari e antigenici con il tasso di positività si attesta al. Ancora alto il numero delle vittime,. Questi i dati diffusi oggi, venerdì 21 gennaio, dal Ministero della Salute.Intanto, il team clinico scientifico dello Spallanzani comunica che nelle ultime quattro settimane i contagiati dadegli ultimi sette giorni.nel nostro paese che raggiunge ormai quota 2.011 casi per 100 mila abitanti. Per l'Rt siamo in leggere flessione a 1,3. Soprattutto per quello che riguarda l'area medica siamo al di sopra della soglia critica con diverse regioni oltre soglia anche per la terapia intensiva". Lo spiega il direttore della prevenzione del ministero della salute nel video che accompagna il monitoraggio settimanale sui casi Covid in Italia.Anche l'indice Rt è in calo, si nota un rallentamento rispetto alle settimane precedenti, anche se le regioni hanno difficoltà a caricare tempestivamente i dati visto l'elevato numero di nuovi casi. C'è una crescita in tutte le Regioni, ma alcune hanno una lieve controtendenza". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in un video a commento dei dati del monitoraggio settimanale.Scendono, invece, a 1.862.705 le persone non vaccinate (a meno dei guariti)confrontando il report della settimana scorsa, sono 155.268 in meno negli ultimi sette giorni quando erano 2.017.973.Arrivata l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza: da lunedì. Salto invece dal bianco al giallo, perMigliora la situazione in, che scongiura il rischio di