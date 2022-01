GB: si indaga su "sorella" Omicron

(Teleborsa) - Le autorità sanitarie britanniche stanno approfondendo le segnalazioni sulla comparsa di una potenzialedella variante Omicron deldi cui è apparsa traccia in alcuni Paesi del mondo a partire da inizio dicembre. Lo riportano alcuni media.La sotto-variante in questione - il cui codice di riferimento è indicato con la sigla BA.2, essendo Omicron BA.1 - potrebbe essere ancor più trasmissibile di Omicron e più difficile da individuare attraverso i test ordinari, ma non sembra avere effetti più gravi sui pazienti né unastando ai primissimi dati elaborati in alcuni dei primi Paesi in cui è comparsa (India eDanimarca) e ora sotto esame di medici e scienziati d'oltre Manica. Inoltre non risulta aver assunto un ruolo predominante rispetto al ceppo originario in nessuna area del pianeta."Sembrano poter esserci", si è sbilanciato via Twitter in queste ore il professor Tom Peacock, virologo all'Imperial College di Londra, aggiungendo che "dati più solidi sono attesi nelle prossime settimane"; ma sottolineando comunque di dubitare "personalmente che questa (mutazione) possa avere un impatto significativo sull'andamento dell'ondata di contagi Omicron", al momento in fase di ridimensionamento nel Regno Unito.