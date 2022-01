Quirinale, potranno votare anche i Grandi elettori positivi

(Teleborsa) - Approvato all’unanimità in Consiglio dei Ministro ilche permetterà ai grandi elettori positivi di partecipare al voto per l’elezione del successore diNon è ancora stato deciso se i grandi elettori potranno o dovranno votare rimanendo in auto (come ai drive in cui venivano fatti il tampone rapido anti Covid) o se potranno recarsi normalmente all’interno dei gazebo, nel rispetto, ovviamente, delleSpetterà ai questori della Camera definire le. Secondo quanto è stato anticipato ieri dalla conferenza dei capigruppo a Montecitorio, nell’area voto esterna saranno due i segretari d’aula e vari funzionari della Camera, per assicurare il rispetto delle norme regolamentari e garantire “la segretezza, la sicurezza e la contestualità del voto, le stesse che sono assicurate all’interno dell’aula, in coerenza con le disposizioni costituzionali dettate a presidio delle libertà dei parlamentari".