Sotto pressione BB Biotech, chiude 2021 in rosso

(Teleborsa) - Ribasso scomposto perche esibisce una perdita secca del 2,30% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni contribuisconoa fronte di un utile di 691 milioni.In linea con la politica dei dividendi attuata negli anni precedenti, il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea generale annuale, in calendario per il 17 marzo 2022, ladi CHF 3.85 per azione - pari a un rendimento del 5% sul prezzo medio ponderato per il volume dell’azione BB Biotech nel mese di dicembre 2021.BB Biotech prevede un. In occasione della prossima Assemblea generale annuale gli azionisti saranno infatti chiamati a deliberare in merito all’elezione di Pearl Huang e Laura Hamill in seno al Consiglio di Amministrazione.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 65,4 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 66,2. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 64,95.