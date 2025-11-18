Partenza in salita per Milano e gli altri listini europei: sotto pressione anche il settore bancario

(Teleborsa) - Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in ribasso
, assieme agli altri Eurolistini.
Sotto pressione l'intero comparto bancario europeo
: a Piazza Affari
i titoli del settore registrano perdite anche superiori al 2% mentre negli altri mercati spicca il pesante rosso di giganti come Deutsche Bank
, Barclays
e Societe Generale
. Partenza in salita però per l'intero listino milanese. A scambiare sopra la parità solo Hera
, Inwit
e Leonardo
.
I mercati europei seguono quindi la pessima seduta dei mercati asiatici
e la chiusura in negativo di Wall Street
. Regna ancora l’incertezza in attesa delle prossime mosse della Fed
, dei risultati di Nvidia
e del report sul mercato del lavoro Usa
.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,16. Sessione debole per l'oro
, che scambia con un calo dello 0,55%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 59,58 dollari per barile.
Piccolo passo verso l'alto dello spread
, che raggiunge quota +82 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,44%. Tra le principali Borse europee
seduta negativa per Francoforte
, che mostra una perdita dell'1,44%, sotto pressione Londra
, che accusa un calo dell'1,02%, e seduta negativa per Parigi
, che scende dell'1,66%.
Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione dell'1,76%: il FTSE MIB
prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 45.532 punti.
In discesa il FTSE Italia Mid Cap
(-1,14%); sulla stessa linea, negativo il FTSE Italia Star
(-0,88%). Unica Blue Chip
di Milano a ottenere un buon risultato Leonardo
, che segna un aumento dell'1,37%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis
, che ottiene -3,19%.
Scivola Saipem
, con un netto svantaggio del 2,94%.
In rosso Banca MPS
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,82%.
Spicca la prestazione negativa di Unicredit
, che scende del 2,72%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, El.En
(+2,92%), Avio
(+1,61%) e Juventus
(+0,60%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su doValue
, che ottiene -3,21%. GVS
scende del 3,08%.
Calo deciso per Ferragamo
, che segna un -3%.
Sotto pressione Tamburi
, con un forte ribasso del 2,72%.