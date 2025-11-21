Milano 20-nov
42.918 0,00%
Nasdaq 20-nov
24.054 -2,38%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 20-nov
9.528 0,00%
Francoforte 20-nov
23.279 0,00%

Borsa: Profondo rosso per Shanghai, in discesa del 2,83%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 3.834,89 punti

In breve, Finanza
Affonda sul mercato Shanghai, che esibisce un -2,83% e chiude la seduta a 3.834,89 punti.
