Intesa Sanpaolo, alle Gallerie d'Italia di Milano incontri d'autore sul "Grand Tour"

(Teleborsa) - Lea Milano, in occasione dellaallestita fino al 27 marzo, propongono conun ciclo di incontri per approfondire– fa sapere Intesa Sanpaolo in una nota – si svolgeranno il 26 gennaio, il 16 febbraio e il 9 marzo presso la sede milanese delle Gallerie d'Italia in Piazza Scala e trasmessi in streaming sul canale YouTube del Circolo dei Lettori di Milano. Durante ilinsieme alautore, condel libro "Le viaggiatrici del Grand Tour. Storie, amori, avventure" e tra i maggior esperti del fenomeno che vide l'Italia diventare epicentro culturale di viaggi intrapresi da molti cittadini d'Europa fra Settecento e Ottocento verranno approfonditi gli usi, i costumi e le storie delle viaggatrici, e dei viaggiatori, del Grand Tour. Ildel 16 febbraio, concuratore dei due Meridiani Mondadori dedicati agli "Scrittori italiani di viaggio", sarà incentrato sulla cultura del cibo che i viaggiatori stranieri e italiani incontravano, apprendevano e apprezzavano durante le soste di una realtà così antropologicamente frastagliata com'era quella della penisola italiana fra Sette e Ottocento. Durante l'ultimo appuntamento del 9 marzocondotto dastorico dell'arte e dell'architettura, autore del volume "L'Italia nello specchio del Grand Tour" e di "Sulle strade delle lettere e delle arti", verranno invece ripercorse le mete dei viaggiatori, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, ma non solo.