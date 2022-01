Covid, via libera EMA alla pillola di Pfizer

Pfizer

(Teleborsa) -(EMA) ha dato l'autorizzazione condizionata all', il farmaco per via orale prodotto daper laIl medicinale è raccomandato per il trattamento del coronavirusma siano. Gli studi presentati - spiega l'EMA - confermano che il trattamento hanei pazienti che abbiano almeno una condizione sottostante che li mette a rischio di Covid grave.Il Paxlovid è il primo medicinale antivirale per via orale raccomandato nell'UE e contiene due principi attivi, PF-07321332 e ritonavir, in due compresse diverse. Il primo agisce riducendo la capacità del virus SARS-CoV-2 di moltiplicarsi nell'organismo mentre ritonavir prolunga l'azione dell'altro principio, consentendogli di rimanere più a lungo nell'organismo. Gli effetti collaterali sono stati generalmente lievi.Lanello studio era stata, ma si prevede che la pillola sia efficace anche contro Omicron ed altre varianti.