Saipem nella tempesta, titolo perde il 30% in Borsa

(Teleborsa) -: a tanto è arrivato a cedere il titolo Saipem in chiusura, nella seduta odierna, risultando il peggiore tra le blue chips del FTSE MIB.L'inatteso profit warning e le ipotesi di aumento di capitale hanno pesato sulle azioni che, prima non hanno fatto prezzo in apertura e, poi, hanno messo a segno un ribasso a doppia cifra.: nella giornata di oggi, 31 gennaio, sono passate di mano oltre 100 milioni di azioni contro i 17 milioni di pezzi di venerdì scorso, 28 gennaio.Saipem, prima dell'apertura del mercato, ha fatto sapere chee di aver ritirato l'outlook annunciato lo scorso ottobre a causa di un, penalizzato dalla pandemia e dai costi delle materie prime. Inoltre, sono stati avviati contatti con le controparti bancarie e con i maggiori azionisti (ENI e CDP Industria) per far fronte alla situazione, al fine di "verificare anche la loro disponibilità a partecipare a una tempestiva e adeguata manovra finanziaria".