Milano 20-nov
42.918 0,00%
Nasdaq 20-nov
24.054 -2,38%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 20-nov
9.528 0,00%
Francoforte 20-nov
23.279 0,00%

Borsa: Male Shanghai, in discesa -1,88% alle 04:48

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 3.857,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Shanghai, in discesa -1,88% alle 04:48
Shanghai perde terreno e riporta un -1,88% alle 04:48, scambiando a 3.857,24 punti.
Condividi
```