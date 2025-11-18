Milano 13:19
43.005 -1,74%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:19
9.547 -1,32%
Francoforte 13:19
23.261 -1,40%

Borsa: Male Milano, in discesa -1,73% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 43.011,39 punti

In breve, Finanza
Milano perde terreno e riporta un -1,73% alle 10:30, scambiando a 43.011,39 punti.
