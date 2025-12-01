Milano 11:57
42.964 -0,91%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 11:57
9.713 -0,08%
Francoforte 11:57
23.532 -1,28%

Borsa: Male Tokyo, in discesa -1,68% alle 03:50

Il Nikkei 225 tratta a 49.407,31 punti

Tokyo perde terreno e riporta un -1,68% alle 03:50, scambiando a 49.407,31 punti.
