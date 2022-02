Positiva in borsa MPS. Tesoro spinge per cambio di AD

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Giornata positiva in borsa per, dopo che si sono intensificate le. Secondo quanto riportato da più giornali, il ministero dell'Economia e delle Finanze starebbe valutando la sostituzione dell'attuale CEO in scia a una richiesta arrivata dalla DG COMP che richiederebbeIl Tesoro italiano, che detiene il 64% della banca senese, starebbe intensificato la pressione sull'amministratore delegato dopo il fallimento dei negoziati con"Riteniamo che una possibile sostituzione del management di MPS possa presumibilmente portare ad un rallentamento dei dialoghi con la DG COMP per la finalizzazione dell'accordo e l'approvazione del piano industriale", hanno scritto gli analisti di Equita. I nomi che si stanno facendo per il dopo-Bastianini sono quelli di(ex AD del Credito Valtellinese),(ex AD di UBI),(ex AD di BPER) e(AD di AMCO).Intanto, si muove al rialzo l'a Piazza Affari, dove si attesta a 0,9216, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,9336 e successiva a 0,9592. Supporto a 0,908.