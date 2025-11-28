Scalata di Mps su Mediobanca, su cosa sta indagando la Procura di Milano

Montepaschi

(Teleborsa) - Riflettori di nuovo puntati sulla, operazione che ha portato l'istituto senese a detenere l’86,3% dell’istituto di Piazzetta Cuccia. Secondo quanto riportato per prima nel pomeriggio di ieri dal Corriere della Sera, lal’esistenza di undietro la privatizzazione di Mps e la successiva scalata su Mediobanca, con possibiliindirette sul controllo diI magistrati Luca Gaglio e Giovanni Polizzi, in particolare, secondo quanto riportato dal quotidiano, contestano due reati:. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imprenditore, il presidente die della controllante lussemburghese Delfin,, e l'Amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena,, avrebberoavviata nel novembre 2024, quando Caltagirone e Delfin acquistarono il 7% di Mps messo in vendita dal Tesoro, tramite un collocamento accelerato curato da Banca Akros.Il– che riguardava il 15% dell’istituto senese, rilevato con un’offerta a premio da Caltagirone, Delfin, Bpm e Anima – suscitò già al tempo, anche per il tentativo (non riuscito) didi partecipare alla gara.Secondo la Procura, l’accordo non dichiarato avrebbe riguardato non solo la privatizzazione della banca senese, ma anche gli, fino al presunto, livello che impone per legge il lancio di un’Opa obbligatoria sull’istituto allora guidato da Nagel.Le parti chiamate in causa hanno. Il Consiglio di amministrazione di, con una nota, ha dichiarato all’unanimità ladei propri membri, assicurando di aver sempre agito nel rispetto delle norme e confidando che l’indagine dimostrerà l’infondatezza delle contestazioni.di aver ricevuto un decreto didalla Procura e unper l’amministratore delegato Luigi Lovaglio, che sarebbe indagato per ostacolo alla vigilanza e manipolazione del mercato. La banca hadelle proprie condotte e ha garantito la "completa collaborazione". Anche ilha espresso, assicurando la massima collaborazione e rivendicando la trasparenza e la correttezza dell’operato dei propri esponenti.