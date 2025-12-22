UniCredit, azioni proprie al 2,74% del capitale sociale

(Teleborsa) - UniCredit
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 23 ottobre, ha reso noto di aver acquistato
dal 15 al 19 dicembre 2025, complessivamente 1.269.379 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 70,3123 euro.
Al 19 dicembre, a partire dall'avvio della Seconda Tranche del Residuo SBB 2024, l'Istituto di Credito ha acquistato un totale di 15.157.443 azioni, pari allo 0,97% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 975.007.150,55 euro. Considerando anche gli acquisti realizzati in esecuzione della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit detiene complessivamente 42.662.608 azioni proprie pari al 2,74% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, contenuto ribasso per UniCredit
, che archivia la sessione in flessione dello 0,88%.