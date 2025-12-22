Milano 15:31
Fondazione CRTrieste rientra nell'ACRI

Banche, Economia
Fondazione CRTrieste rientra nell'ACRI
(Teleborsa) - Il Consiglio di Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio) ha accolto "all'unanimità e con soddisfazione" la richiesta della Fondazione CRTrieste di rientrare a far parte dell'associazione.

Associata in Acri fino al 2017, con una lettera a firma del suo presidente Massimo Paniccia, giunta nei giorni scorsi, la Fondazione ha chiesto di tornare a far parte dell'associazione in qualità di socio ordinario. L'adesione sarà effettiva dal 1° gennaio 2026.

Fondazione CRTrieste nasce da Cassa di Risparmio di Trieste, poi confluita nel gruppo UniCredit. Si tratta di un altro rientro di peso, dopo quello di Fondazione Roma lo scorso anno.

La compagine associativa di Acri aggiornata sarà, quindi, di 107 soci, così suddivisi: 83 Fondazioni di origine bancaria, 11 Società bancarie, 8 Associazioni territoriali di Fondazioni, 3 altre Fondazioni, 2 altre società.
