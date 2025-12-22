Fondazione CRTrieste rientra nell'ACRI

UniCredit

(Teleborsa) - Il Consiglio di(Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio) ha accolto "all'unanimità e con soddisfazione" la richiesta delladi rientrare a far parte dell'associazione., con una lettera a firma del suo presidente Massimo Paniccia, giunta nei giorni scorsi, la Fondazione ha chiesto di tornare a far parte dell'associazione in qualità di socio ordinario. L'adesione sarà effettiva dal 1° gennaio 2026.Fondazione CRTrieste nasce da Cassa di Risparmio di Trieste, poi confluita nel gruppo. Si tratta di un altro rientro di peso, dopo quello diLa compagine associativa di Acri aggiornata sarà, quindi, di, così suddivisi: 83 Fondazioni di origine bancaria, 11 Società bancarie, 8 Associazioni territoriali di Fondazioni, 3 altre Fondazioni, 2 altre società.