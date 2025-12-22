Fondazione CRTrieste rientra nell'ACRI

(Teleborsa) - Il Consiglio di Acri
(Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio) ha accolto "all'unanimità e con soddisfazione" la richiesta della Fondazione CRTrieste
di rientrare a far parte dell'associazione. Associata in Acri fino al 2017
, con una lettera a firma del suo presidente Massimo Paniccia, giunta nei giorni scorsi, la Fondazione ha chiesto di tornare a far parte dell'associazione in qualità di socio ordinario. L'adesione sarà effettiva dal 1° gennaio 2026.
Fondazione CRTrieste nasce da Cassa di Risparmio di Trieste, poi confluita nel gruppo UniCredit
. Si tratta di un altro rientro di peso, dopo quello di Fondazione Roma lo scorso anno
.
La compagine associativa di Acri aggiornata sarà, quindi, di 107 soci
, così suddivisi: 83 Fondazioni di origine bancaria, 11 Società bancarie, 8 Associazioni territoriali di Fondazioni, 3 altre Fondazioni, 2 altre società.