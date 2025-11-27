Milano 14:46
UniCredit, Orcel: non ho bisogno di avere partecipazione per cooperare con Generali

(Teleborsa) - "Su Generali abbiamo fatto un investimento finanziario, siamo arrivati fino al 6,7%. È una buona società, non c'è alcun problema, e dato lo status di partnership con altri partner, potevamo vedere una situazione dove cooperare. Però non ho necessariamente bisogno di avere una partecipazione. Visto non ci sono stati gli estremi, la partecipazione è scesa al 2 e qualcosa percento e li è in questo momento". Lo ha detto Andrea Orcel, CEO di UniCredit, rispondendo alle domande durante l'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo.
