UniCredit, Orcel: non ho bisogno di avere partecipazione per cooperare con Generali

(Teleborsa) - "Su Generali
abbiamo fatto un investimento finanziario, siamo arrivati fino al 6,7%. È una buona società, non c'è alcun problema, e dato lo status di partnership con altri partner, potevamo vedere una situazione dove cooperare. Però non ho necessariamente bisogno di avere una partecipazione
. Visto non ci sono stati gli estremi, la partecipazione è scesa al 2 e qualcosa percento e li è in questo momento". Lo ha detto Andrea Orcel, CEO
di UniCredit
, rispondendo alle domande durante l'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo
.