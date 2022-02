Ucraina, colloquio telefonico Draghi- Putin: impegno comune per una soluzione della crisi

(Teleborsa) - Questa mattina c'è stata una lunga telefonata tra il Presidente del Consiglio,, e il presidente russo,, nel quadro dell'intensificarsi dei colloqui diplomatici dei leader europei per scongiurare un'invasione in. Al centro del colloquio - hanno fatto sapere da Palazzo Chigi - gli ultimi sviluppi della crisi e le relazioni bilaterali. Secondo quanto riferisce la presidenza del consiglio, "il Presidente Draghi ha sottolineato l'importanza di adoperarsi per una, alla luce delle gravi conseguenze che avrebbe un inasprimento della". Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale russa, nella telefonata il presidente russo ha confermato "l'intenzione di Mosca di continuare a sostenere stabili forniture diall'Italia".Presidente russo ha sottolineato anche l'importanza di rispettare ildella sicurezza sancito da accordi Osce. Putin ha risposto alla preoccupazione espressa da Draghi sottolineando "la necessità cheadotti misure concrete in attuazione degli accordi di Minsk". "L'Ucraina - ha ribadito Putin - elude l'adempimento degli impegni presi". Putin e Draghi hanno anche discusso "nel dettaglio" la questione delledi sicurezza vincolanti chieste dalla Russia. Alla fine della telefonata sono stati "concordati dai due leader - assicurano da Chigi - unper una soluzione sostenibile e durevole della crisi e l'esigenza di ricostruire un clima di fiducia".