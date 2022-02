Idrogeno, Baker Hughes investe nella startup italiana Nemesys

Baker Hughes

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende nel campo dei servizi petroliferi ed energetici, ha, startup italiana specializzata nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie innovative per l'intera catena del valore nella filiera dell'idrogeno, dalla produzione, al trasporto, allo stoccaggio e utilizzo finale. La collaborazione prevede anche, presidente di Nuovo Pignone, Turbomachinery & Process Solutions, Baker Hughes. L'obiettivo della multinazionale statunitense èdella startup nell'ambito dell'idrogeno, contribuendo a consolidare la creazione di una filiera italiana in questo settore."La, decisive per la generazione di energia sicura e pulita per le persone e per il pianeta - ha commentato Paolo Noccioni - Siamo convinti che le tecnologie a idrogeno Made in Italy abbiano il potenziale per ricoprire un ruolo importante anche a livello globale per sostenere l'obiettivo di un futuro a emissioni zero: l'accordo con Nemesys va proprio in questa direzione".Nemesys, con sedi a Firenze e Pontedera, è stata fondata nel 2015 da, manager con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell'energia, con il coinvolgimento di, chimico inventore con numerosi brevetti all'attivo nell’ambito dell'idrogeno, esperto nello sviluppo di catalizzatori e membrane polimeriche. La società hainnovative destinate a diversi settori e applicazioni, come l'elettrolizzatore alcalino ad altissima efficienza e la batteria a idrogeno ricaricabile a bassa pressione, oltre ad altre tecnologie in ambito aeronautico.