Tonica Wall Street, Powell: ultimi dati sull'inflazione hanno rafforzato fiducia

(Teleborsa) -, con gli investitori che scontano unacome Presidente degli Stati Uniti dopo essere sopravvissuto a un tentativo di omicidio. Una nuova presidente Trump potrebbe portare a minore regolamentazione in alcuni settori (come cambiamento climatico e criptovalute) oltre che cambiamenti nella politica commerciale.Gli operatori guardano oggi anche aidel presidente della Federal Reserve, che ha affermato che gli ultimi tre dati sull'inflazione hanno rafforzato la fiducia - e che l'economia ha registrato una performance "straordinariamente buona".Sul fronte, è peggiorato a luglio l'indice manifatturiero Empire State di New York.Per quanto riguarda leha registrato un profitto superiore alle attese nel secondo trimestre (sostenuto da commissioni più elevate sulla sottoscrizione del debito e da una forte performance nella sua attività di trading a reddito fisso) eha comunicato che gli asset gestiti hanno raggiunto la cifra record di 10,65 trilioni di dollari nel secondo trimestre.Tra gli altriha dichiarato che licenzierà 400 dipendenti, di cui 200 in Israele;ha annunciato l'intenzione di acquistare la canadese Stelco in un accordo in contanti e azioni del valore di circa 2,5 miliardi di dollari;ha terminato le discussioni con Arkhouse e Brigade.Guardando ai, Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,51%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 5.642 punti. Poco sopra la parità il(+0,53%); come pure, guadagni frazionali per l'(+0,53%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+2,16%),(+1,27%) e(+0,90%). Il settore, con il suo -1,75%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+3,33%),(+2,81%),(+2,31%) e(+2,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,74%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,15%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,10%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+4,77%),(+4,46%),(+3,98%) e(+3,91%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,96%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,31%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,96%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,87%.