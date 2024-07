Mercato americano positivo con effetto Trump, Dow Jones su nuovo record

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Bank of America

Morgan Stanley

UnitedHealth

Charles Schwab

energia

finanziario

beni industriali

utilities

beni di consumo per l'ufficio

sanitario

Caterpillar

Goldman Sachs

JP Morgan

American Express

Nike

Boeing

Verizon Communication

3M

Sirius XM Radio

Charter Communications

Fastenal Company

Baker Hughes Company

Biogen

Dollar Tree

PDD Holdings

Starbucks

(Teleborsa) -, con il, che termina a 40.212 punti (+0,53%), proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso e segnando un; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.631 punti. In moderato rialzo il(+0,27%); come pure, leggermente positivo l'(+0,37%). Gli investitori hanno scommesso che il fallito tentativo di omicidio dell'ex presidentefavorirà il candidato repubblicano alle presidenziali di novembre.Il presidente della Federal Reserveha dichiarato che la banca centrale non aspetterà che l'inflazione raggiunga il 2% per tagliare i tassi di interesse. Invece, la Fed è alla ricerca di "maggiore fiducia" nel fatto che l'inflazione ritorni al livello del 2%. "Ciò che aumenta la fiducia in questo contesto sono i dati più positivi sull'inflazione, e ultimamente ne abbiamo ottenuti alcuni", ha affermato, aggiungendo di ritenere che un "hard landing" per l'economia statunitense non sia "uno scenario probabile".sono le più importanti società che diffondono lamartedì prima della campanella.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,56%),(+1,42%) e(+0,70%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,39%),(-0,60%) e(-0,43%).del Dow Jones,(+3,07%),(+2,62%),(+2,53%) e(+2,26%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,87%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,76%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,54%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,27%.(+4,99%),(+4,33%),(+3,71%) e(+3,48%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,74%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,29%.scende del 3,11%.Calo deciso per, che segna un -2,78%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi export, mensile (preced. -0,6%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,3%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,1%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)16:00: Indice NAHB (atteso 43 punti; preced. 43 punti)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 0,3%).