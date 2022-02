Altea, Integrae SIM avvia copertura con "BUY" e TP a 2,6 euro

Altea Green Power

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo di, società si occupa di progettazione e installazione di impianti a energia rinnovabile e si offre come " integratore di servizi " la realizzazione di impianti nei settori del fotovoltaico, eolico, cogenerazione, biomasse e dell'efficienza energetica. La società si è quotata il 1° febbraio 2022 su Euronext Growth Milan con un prezzo di collocamento fissato a 1,2 euro per azione, mentre oggi scambia a 1,55 euro per azione. Ilè stato fissato a 2,60 euro per azione (per un upside potenziale di quasi il 70%), mentre ilsul titolo è "BUY".Gli analisti pensano che la crescita della società possa essere trainata da:con primari investitori che garantiscono una forte visibilità sul fatturato;per il co-sviluppo; incentivi a livello economico e normativo che possono favorire la crescita delle attività di efficienza energetica;, soprattutto nel mercato nord Americano; direzione del mercato verso l'utilizzo sempre maggiore di fonti di energia rinnovabile (eolico e fotovoltaico).Integrae SIM si aspetta che la società chiuda l'anno fiscale 2021 condi 1,9 milioni di euro, undi 1,9 milioni di euro e undi 0,9 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 5,5 milioni di euro, 4,4 milioni di euro e 2,7 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2023 a ricavi per 12,9 milioni di euro, un EBITDA di 5,9 milioni di euro e un utile netto di 3,7 milioni di euro.L'è visto in diminuzione nei prossimi anni a causa della crescente incidenza dell'attività di EPC ed Efficientamento Energetico rispetto a quella del Co-Sviluppo, caratterizzata da una marginalità molto più elevata rispetto alle altre due. A livello di, Integrae SIM pensa che la società, negli anni di piano, effettuerà continui investimenti sia in immobilizzazioni materiali che immateriali per un ammontare pari a circa 0,6 milioni di euro all'anno. Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni, la società è assistita da Integrae SIM in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator.