Intesa Sanpaolo, Messina: nuovo piano ci trasporta nel futuro

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - ", il nuovo piano ci trasporta nel futuro e crea la banca dei prossimi 10 anni". Lo ha detto l'nel corso della conference call con gli analisti di presentazione dei risultati 2021 e del nuovo piano . "continueranno ad essere una priorità, con una crescita di dividend cash anno dopo anno e rivaluteremo anno dopo anno la possibilità di superare questi target. Oggi stabiliamo degli obiettivi che siamo certi di poter raggiungere, il piano è decisamente conservativo".Messina ha annunciato la nascita di, la nuova banca digitale del gruppo. "Abbiamo individuato 4 milioni di clienti che serviremo con nuova banca digitale appena creata, Isybank, che stiamo sviluppando assieme a Thought Machine. Con Isybank - ha detto il top manager - passiamo da incumbent e challenger,, diventeremo una banca ancora più sfidante con una offerta più completa".L'AD ha, poi, promosso i conti del 2021: il gruppo Intesa Sanpaolo ha realizzato dei, portando a termine con successo la fusione con Ubi e preparando la strada per il nuovo piano".E, in tema di, Messina ha precisato: ", il capitale in eccesso non verrà utilizzato nei prossimi anni per l'M&A". Non c'è valore nel fare l'acquisizione di una banca che ha un grande numero di filiali - ha aggiunto - "il modello di impresa mira essenzialmente al wealth management e protezione, e qui vediamo multipli di book value che non creano valore per gli azionisti. Questo è un piano conservativo, ma industriale e l'AD deve rimanere impegnato nel conseguire i target del piano", ha concluso Messina.