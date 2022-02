Sourcesense, ricavi ed EBITDA in crescita a doppia cifra nel 2021

Sourcesense

(Teleborsa) -ha registrato nel 2021 undi 22,5 milioni di euro, in crescita del 31% rispetto all'esercizio 2020 (17,2 milioni), undi 3 milioni di euro, in aumento del 43% rispetto all'anno prima (2,1 milioni) e unadi 4,1 milioni di euro (cassa), in netto miglioramento (+93%) rispetto al 31 dicembre 2020 (cassa per 2,1 milioni). Sono i risultati preliminari diffusi dalla società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore IT sui mercati italiano ed inglese."Siamo molto soddisfatti dei dati preliminari dell'esercizio 2021, che ha rappresentato per Sourcesense un anno ricco di avvenimenti importanti e di crescita sostenuta in termini di fatturato e marginalità - ha commentato l'- Le prospettive per il 2022 sono positive, continueremo a potenziare le linee di business maggiormente redditizie quali le soluzioni cloud e le Enterprise Apps, nonché aper dare ulteriore impulso alla nostra crescita".