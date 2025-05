Cinecittà, cda approva Piano Industriale: nel 2029 ricavi commerciali sopra i 50 milioni di euro

(Teleborsa) - Una nuovasolida e in espansione per affrontare le sfide di un mercato in trasformazione, le richieste del settore audiovisivo globale, e consolidare l’iconicità indiscussa del brand a livello internazionale. È questa l’immagine complessiva con cui si presenta, che ha approvato oggi in Consiglio di Amministrazione, presentato dall’Amministratore DelegatoIl nuovo Piano si basa su, che accompagneranno la società pubblica dell’audiovisivo italiano nei prossimi cinque anni, attraverso l’anniversario, nel 2027, dei 90 anni dalla fondazione: ottimizzazione, qualità, sostegno, persone, diversificazione e sostenibilità.Un programma economico-finanziario e progettuale con cui Cinecittà si conferma un’eccellenza, un’industria culturale in grado di incarnare una doppia anima di impresa e cultura. Un’impresa creativa capace di trainare l’immagine del paese nel mondo, e creare valore sociale."Non stiamo solo costruendo nuovi studi: stiamo ridefinendo cosa significa produrre cinema in Europa. Cinecittà deve diventare una macchina che lavora a pieno regime, ogni giorno, con l’eccellenza come standard minimo. Non ci interessa solo partecipare: vogliamo guidare il gioco.” E aggiunge: «Non possiamo costruire il futuro del cinema se non valorizziamo chi, ogni giorno, gli dà forma con mani, idee e competenze. Il capitale umano di chi lavora a Cinecittà non è una risorsa: è la nostra identità", ha dichiarato, Amministratore delegato di Cinecittà.Ilfotografa per Cinecittà unasenza precedenti. Grazie agli investimenti del PNRR, entro giugno 2026 sarà portato a termine il progetto di realizzazione di 5 nuovi teatri di posa e alla ristrutturazione totale di 4 nuovi teatri altamente tecnologici, così da passare dai 20 attuali ai futuri 25, che porteranno a un incremento del 60% della capacità produttiva. Un’espansione che consolida Cinecittà come il principale distretto italiano per la produzione audiovisiva e uno dei più completi d’Europa, pronto ad accogliere produzioni complesse, innovative e di rilievo internazionale.Cinecittà mira a conseguire nel 2029e delle attività istituzionali pari a 51,9 milioni di euro (dai 26,7 milioni del 2024), unpari a 6,3 milioni di euro (da un valore negativo per 3,3 milioni di euro nel 2024), con unal 7,5% (-3,9% al 31 dicembre 2024), unin crescita a 4,3 milioni di euro (rispetto a un Risultato Netto negativo per 11,6 milioni di euro nel 2024) e unpari a 25,2 milioni di euro (4,3 milioni nel 2024).Complessivamente, pertanto,, i Ricavi commerciali 2025-2029 sono stimati a pari a 207 milioni di euro, l’EBITDA cumulato 2025-2029 è atteso pari a 13,6 milioni di euro, l’Utile Netto cumulato 2025-2029 pari a 7,9 milioni di euro e il Patrimonio Netto al 2029 pari a 25,2 milioni di euro.