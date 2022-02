TIM, Antitrust Brasile approva acquisto asset mobili Oi

TIM

Telefonica

(Teleborsa) - Via libera dall'Antitrust brasiliano, Cade, alla vendita di asset mobili Oi ae Claro. Favorevoli all'approvazione, tre dei sei consiglieri dell'authority, mentre tre hanno votato contro. Il voto decisivo è stato quello del, che ha deciso per la vendita degli asset.All'unanimità, invece, è stato stabilito che la rappresentanza presentata dal Pubblico Ministero Federale sia trasmessa alla Soprintendenza Generale per l'avvio di un'istruttoria amministrativa che indaghi su una possibile pratica anticoncorrenziale nella trattativa. L'accordo da 16,5 miliardi di reais era già stato approvato da Anatel alla fine di gennaio.