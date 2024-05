TIM Brasil annuncia risultati record nel 1° trimestre

Gruppo TIM

(Teleborsa) -, controllata sudamericana del, ha chiuso il 1° trimestre dell'anno con un, in crescita del 19% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno."Abbiamo ottenuto un altro trimestre di risultati record, che rafforzano il nostro il nostro ruolo di leader nel settore delle telecomunicazioni in Brasile", ha commentato il Ceo, spiegando "continuiamo ad avanzare nell'espansione del 5G e abbiamo lanciato un nuovo fronte focalizzato sui clienti B2B: TIM IoT Solutions. L'anno è appena iniziato e avremo tante novità, come il lancio di un nuovo portafoglio per il B2C clienti e l’applicazione dell’intelligenza artificiale nei canali di caring, attualmente in fase di sperimentazione".La società ha registrato ilsotto il profilo operativo, riportando, in aumento del 7,3%, ed undi reais, in aumento del 10,7% sul 2023. Il free cash flow operativo si è attestato a 843 milioni di reais (+58,6%).