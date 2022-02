WINDTRE, Jeffrey Hedberg lascia le redini a Gianluca Corti e Benoit Hanssen

(Teleborsa) -l'incarico diper motivi personali, a decorrere dalla prossima assemblea di aprile. Una decisione presa al termine di, durante i quali il manager ha saputo gestire al meglio la, valorizzando le sinergie tra le due società e modernizzando la rete, i sistemi, i canali e la gestione dei clienti delle due entità, fino ad arrivare alla creazione di un. Sotto la sua guida, inoltre, si è creata una nuovaaziendale ispirata a principi diAl suo posto sono stati, l'attuale Chief Commercial Officer,, ed il Chief Technology Officer,. La nomina formale arriverà dal CdA ad aprile, quando Hedberg lascerà le deleghe operative, restando nel CdA per assicurare una transizione ordinata.Corti e Hanssen, che hanno già svolto ruoli decisivi nella trasformazione dell'azienda negli scorsi anni,nel settore e competenze complementari. I due nuovi Ad confermeranno ildell’azienda sul miglioramento dell’esperienza del, sul coinvolgimento e la fidelizzazione della clientela e sulle strategie di trasformazione. La loro gestione congiunta contribuirà quindi ae, nello stesso tempo,tradizionale.Jeffrey Hedberg ha ringraziato tutti i dipendenti e il management team per gli sforzi compiuti nel corso degli ultimi 5 anni ed haespresso gratitudine all’azionista unico per la fiducia che ha riposto in lui e nell’azienda., Presidente di Wind Tre e co-direttore generale del Gruppo CK Hutchison Holding,ed ha ricordato "Jeffrey e il suo team hanno lavorato intensamente per dare agli italiani una delle reti mobili più veloci del Paese ed essere il primo operatore mobile del mercato".