illimity lancia b-ilty, store digitale di servizi finanziari e credito per PMI

illimity

(Teleborsa) -, il gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha(PMI) con fatturato da 2 a 10 milioni di euro e grande potenziale di crescita. Si tratta di una piattaforma digitale 100% e che prevede un. Nasce, spiega illimity, "per consentire all'imprenditore, al CFO, al commercialista di, senza carta o bisogno di recarsi in filiale e senza dipendere da orari di altri"., carte di credito e debito, credito a breve termine, factoring per finanziare il capitale circolante, credito a medio-lungo termine per finanziare gli investimenti, coperture assicurative per tutelare l’imprenditore e l’impresa e molti altri prodotti e servizi forniti direttamente da illimity o partner qualificati. Sulla piattaforma b-ilty, grazie alle funzionalità della PSD2, possono anche essere visualizzati il saldo e i movimenti di tutti i conti correnti posseduti anche presso altri intermediari e dalla stessa piattaforma possono essere disposte le operazioni su tutti i conti. Oggi inizia la Fase Beta di b-ilty in cui l'accesso ai servizi è riservato a un numero limitato di PMI che verrà progressivamente aumentato. Il target al 2025 è di 3,7 miliardi di euro di crediti erogati."illimity si è molto focalizzata dal momento della sua nascita nel credito alle PMI. In tre anni abbiamo creato una banca di nuovo paradigma che chiude il 2021 con quasi 5 miliardi di attivo, circa 11 milioni di risultato operativo, 10% di ROE, con patrimonializzazione e qualità del credito ai vertici del settore - ha spiegato Corrado Passera -, ma in questi tre anni abbiamo anche investito per portare le nostre piattaforme tecnologiche, le nostre capacità di valutazione e strutturazione del credito e le nostre conoscenze di settore anche a tutte le PMI.".