illimity al fianco di Mare Group: 11esima IPO su EGM

illimity

(Teleborsa) -, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha agito in qualità die dinell'ambito del processo di ammissione e successiva quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di, società attiva nel campo dell'ingegneria digitale che opera in Italia e all'estero con le grandi imprese per creare tecnologie avanzate e le rende accessibili alle PMI.Il team coordinato da, Head of Investment Banking di illimity, ha contribuito - fra le altre cose - alla valorizzazione dell'equity story e degli elementi distintivi del progetto industriale della società e del suo piano di sviluppo.L'operazione, che si inserisce nelle attività di Capital Markets di illimity, rappresenta la(Euronext Growth Milan) realizzata dalla Divisione Investment Banking dall'avvio della sua operatività.