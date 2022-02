BCE, Gentiloni: rassicurato dall'approccio graduale di Lagarde

(Teleborsa) - "Sono rassicurato dall'approccio graduale illustrato dalla presidentee dal modo autonomo con cui la Bce assumerà le sue decisioni nelle prossime settimane". Lo ha affermato il Commissario europeo all'Economia,, intervenendo a un dibattito sui 20 anni dell'euro al Parlamento Ue.Più in generale, "sappiamo tutti che abbiamo un dovere storico, quello di trasformare il rimbalzo dell'economia indurevole e sostenibile". Il dibattito di oggi – ha aggiunto – "mostra la consapevolezza dell'importanza della BCE in questo contesto. Ma non possiamo chiedere che tutto sia affrontato e gestito dalla"Dobbiamo affrontare il problema del coordinamento delle politiche di bilancio – ha concluso – anche per rafforzare il potenziale delle politica monetaria".