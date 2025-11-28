Francia, inflazione attesa in calo a novembre

(Teleborsa) - Risulta in calo l'inflazione in Francia a novembre. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati su base mensile al -0,1%, rispetto al +0,1% del mese precedente e contro una variazione nulla delle stime degli analisti.Su base annua si stima un aumento dello 0,9%, inferiore al consensus (+1%) e dopo il +0,9% di ottobre., indica una crescita tendenziale dello 0,8%, superiore al +0,1% atteso, rispetto al +0,8% del mese precedente. Su base mensile si rileva un -0,2% contro il +0,1% precedente.