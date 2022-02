Ucraina, Kiev allertata di una possibile invasione domani ma arriva l'apertura di Mosca

(Teleborsa) - Anche il presidente ucraino,, è stato informato dalle autorità statunitensi che il giorno dell'attacco russo potrebbe essere mercoledì 16 febbraio. La notizia è arrivata dalla CNN mentre il presidente ucraino ha dichiarato"giornata dell'unità". Prosegue nel frattempo secondo il Pentagono il dispiegamento di truppe russo lungo il confine con l'Ucraina.Ma nella giornata di ieri sono arrivati anche i primi segnali di distensione da parte di. "Ci sono chance di trovare un accordo con l'Occidente", ha detto il ministro degli Esteri russoal presidente. Mentre il ministro della Difesaha annunciato che "una parte delle esercitazioni' delle forze armate di Mosca si sta concludendo, un'altra sarà completata nel prossimo futuro". Durante lo stesso incontro, il presidente russo, citato dalla Tass, ha detto che l'espansione dellaverso est "è infinita, molto pericolosa e avviene a spese delle ex Repubbliche sovietiche, inclusa l'Ucraina".Il premier britannicoe il presidente Usahanno concordato sul fatto che "resta un'opportunità" per risolvere la crisi in Ucraina "con la diplomazia", secondo quanto riferito da Downing Street dopo la telefonata tra i due leader. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha intanto annunciato lo spostamento temporaneo di tutta l'da Kiev a