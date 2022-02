Cyberoo, continuità operativa nonostante impatto sedi operative in Ucraina

Cyberoo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in cyber security per le imprese, ha provveduto adopo l'invasione russa dell', paese dove l'azienda italiana è presente con. Cyberoo ha provveduto a rafforzare le attività in Italia, in modo da garantire la piena continuità operativa aziendale, si legge in una nota. Le infrastrutture e il personale presenti in Italia sono quindi in grado di garantire la piena continuità operativa di Cyberoo, a prescindere dalla situazione ucraina, sottolinea la società, la quale aggiunge che "la"."Siamo profondamente addolorati e sgomenti - ha dichiaratodi Cyberoo – per l'escalation violenta delle tensioni tra Ucraina e Russia e siamo vicini alle nostre persone, con cui siamo costantemente in contatto. Stiamo mettendo e metteremo in campo responsabilmente tutte le soluzioni percorribili per. Siamo altresì impegnati e abbiamo già provveduto a riorganizzare preventivamente le nostre attività in Italia, dove abbiamo infrastrutture e competenze idonee, così da rassicurare al massimo i nostri clienti e gli investitori e garantire la totale continuità operativa di Cyberoo e il percorso di crescita, a prescindere dagli sviluppi della crisi ucraina".