AusRAIL PLUS, Mermec torna tra i protagonisti in presenza

(Teleborsa) -azienda italiana specializzata in tecnologie avanzate per il trasporto ferroviario e parte delche sviluppa soluzioni per i settori rail, meccatronica digitale e aerospace, e`e presenta le ultime soluzioni innovative nei campi della diagnostica e dell'ingegneria della manutenzione.Dopo aver rafforzato la sua presenza nel continente attraverso l'ampliamento della sede di Sydney e l'apertura di una nuova filiale a Melbourne, Mermec continua con il piano di investimenti e crescita gia` da lungo tempo avviato."L'Australia rappresenta per Mermec un mercato strategico e ad alto potenziale – ha dichiarato–. Per questo motivo, nonostante gli ultimi due anni difficili, abbiamo trasformato la crisi in opportunita`, espandendo la nostra presenza sul continente e avviando un percorso di innovazione del settore della diagnostica, del segnalamento e telecomunicazioni ferroviarie. L'obiettivo sostenibile a lungo termine, nella triplice dimensione ambientale, sociale ed economica, e` continuare su questa strada: investire in nuove risorse, nella loro formazione per un nuovo modello di business finalizzato ad aumentare la qualita` e la sicurezza dei trasporti ferroviari e metropolitani locali"."Con perseveranza e dedizione al duro lavoro e all'innovazione che sono stati il nostro segno distintivo per oltre 50 anni – ha aggiunto– nonostante il periodo di crisi abbiamo continuato a investire, a crescere e a innovare nella diagnostica cosi` come nel segnalamento e nelle telecomunicazioni ferroviarie. Da una ventina d'anni a questa parte, l'Australia rappresenta per noi un mercato in cui siamo leader per numero di clienti, sistemi installati, veicoli di dimensioni operative e servizi forniti, e per questo motivo intendiamo continuare a investire in ambito locale, soprattutto nel Nuovo Galles del Sud".