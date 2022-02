Estrima, al via progetto pilota per guida senza conducente

Estrima

(Teleborsa) -, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, avvia la sperimentazione della guida senza conducente sui propri mezzi.Il progetto, che prevede l’utilizzo di prototipi Birò, prenderà avvio nelle prossime settimane in alcune vie della città di Milton Keynes, in Inghilterra, integrato nel servizio di mobilità Fetch, gestito dalla società partner Imperium Drive.L’obiettivo è di aumentare la sicurezza sulla strada, grazie alla possibilità di condurre i veicoli da remoto, con la migliore tecnologia oggi disponibile, garantendo il continuo e tempestivo controllo del traffico e dell’eventuale presenza di pedoni.Operativamente,, poi il veicolo verrà consegnato sul luogo richiesto, tramite il trasferimento da parte di un operatore professionale, che guiderà il Birò operando da una postazione remota, seguendo il modello solitamente utilizzato per i droni.Conclusa la sperimentazione, si prevede l’estensione del servizio ad altre zone della cittadina inglese, in particolare presso la stazione ferroviaria, con un’offerta come servizio a pagamento per i pendolari, ed in altre aree urbane in Europa.