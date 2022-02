Generali coopta in CdA Alessia Falsarone, Andrea Sironi e Luisa Torchia

Assicurazioni Generali

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione dihadella società. Le nomine odierne vanno a colmare il vuoto lasciato a gennaio dalle dimissioni dell'imprenditore romano Francesco Gaetano Caltagirone, di Romolo Bardin (amministratore delegato della Delfin di Leonardo Del Vecchio) e di Sabrina Pucci (descritta come vicina a Fondazione CRT, anche se la fondazione di origine bancaria ha smentito qualunque collegamento). "La cooptazione di Falsarone, Sironi e Torchia è la migliore dimostrazione della qualità dei candidati conche faranno parte della lista per il rinnovo del Consiglio presentata dal CdA uscente", ha commentato Gabriele Galateri di Genola, presidente della compagnia assicurativa triestina.Alessia Falsarone, residente a New York con cittadinanza statunitense e italiana, porta al Consiglio una vasta esperienza internazionale sia in ambito ESG sia in ambito asset management. È attualmentee rischio nei mercati del credito presso PineBridge Investments, di cui è entrata a far parte nel 2011. In precedenza, è stata vicepresidente investimenti presso il principale assicuratore statunitense AIG, oltre a ricoprire ruoli strategici sia presso Citigroup sia presso Credit Suisse.Andrea Sironi, residente a Milano, verrà. Sironi è un rinomato professore e rettore universitario e uno dei principali esperti internazionali di governance e risk management. Attualmente presidente della Borsa Italiana e componente indipendente del CdA di Intesa SanPaolo, in precedenza componente dei consigli di Unicredit, Cassa Depositi e Prestiti e del London Stock Exchange Group.Luisa Torchia, residente a Roma, èdi importanti organizzazioni finanziarie. Torchia è attualmente docente di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi Roma Tre, e ha ricoperto in precedenza incarichi accademici presso le Università di Urbino, La Sapienza di Roma e la Princeton University.