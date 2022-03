Intesa Sanpaolo, CdA: opportuno confermare a 19 il numero di consiglieri

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione divaluta "- compresi quindi i 5 membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione - lae sottopone tale orientamento agli azionisti nella consapevolezza della sovranità dell'assemblea nel determinare il numero, ritenuto più opportuno, di amministratori della banca". Lo si legge nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione" pubblicato in vista dell'assemblea prevista per il 29 aprile prossimo.In forza dello statuto e della normativa di vigilanza sul governo societario, il CdA della banca deve essere, tra i quali anche tutti i 5 componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e i componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nonché la maggioranza dei componenti e i Presidenti degli altri Comitati endo-consiliari.